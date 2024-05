Smontano le gomme a una lussuosa ‘Stelvio’: presi i predoni delle Alfa

Fano, 27 maggio 2024 – Hanno smontato nella notte quattro gomme, compresi i cerchi in lega, di un suv particolarmente costo: l’Alfa Romeo Stelvio.

Valore della refurtiva: 6mila euro. L’auto era parcheggiata nel quartiere di Sant’Orso. Poi i due malviventi hanno caricato gomme e cerchi in una Opel Astra station wagon mettendosi in marcia verso casa, Cerignola, provincia di Foggia.

Ma qualcosa è andato storto mentre andavano verso il casello autostradale. Infatti l’auto è stata vista e intercettata da una pattuglia dei carabinieri che si è messa dietro intimandole di fermarsi. Ma l’Opel Astra ha continuato la sua marcia cercando la fuga verso Bellocchi. Qui è stata intercettata dalla volante della polizia che in qualche modo è riuscita a tagliare la strada ai fuggiaschi. I quali hanno bloccato la vettura, mettendosi in fuga a piedi. Uno di loro però ha fatto poca strada, forse perché è un cinquantenne appesantito. Infatti è stato notato dagli agenti dietro ad una siepe ed è stato bloccato. L’altro complice invece, probabilmente più giovane, è riuscito a sfuggire grazie al buio.

Portato in commissariato, il cinquantenne è stato identificato. Ha ammesso solo di non essersi fermato all’alt per paura. Sui di lui, pendono diversi precedenti di polizia per reati dello stesso genere. La polizia ha deciso di procedere solo con la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione delle gomme e dei cerchi in lega dell’Alfa Romeo Stelvio.

Dopo le formalità, la refurtiva è stata riconsegnata al proprietario della vettura che era rimasto allibito nel vedere la sua Stelvio appoggiata su dei mattoni.

ro.da.