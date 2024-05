Ladri di gomme scatenati, quattro vetture lasciate sui mattoni

AAA ruote cercasi, ma anche i ladri. Brutta sorpresa ieri mattina per alcuni automobilisti fermani che hanno trovato le loro vetture con mattoni e blocchi di legno al posto dei cerchioni. I ladri di ruote hanno colpito nella notte in due zone della città, a Rione Murato, dove hanno lasciato senza cerchioni e senza gomme una Renault Clio e una Jeep, e in viale Della Carriera, dove hanno trafugato le ruote di una Mercedes e una Fiat 500X. Alla fine il bilancio è stato di 16 cerchioni e 16 gomme rubate e quattro automobilisti appiedati, con le auto rimaste appoggiate su blocchi di legno o mattoni. Blocchi di legno che non hanno retto il peso di una delle vetture che è quindi caduta sull’asfalto, con tanto di danni alla carrozzeria. In questo caso oltre al danno, anche la beffa. Visti i prezzi correnti la refurtiva ammonterebbe intorno ai 12 mila euro. Sul luogo dei furti nella mattinata sono intervenuti gli uomini della squadra volanti della polizia. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini e stanno lavorando a ritmi serrati per dare un nome e un volto agli autori dei furti.