Alma Fano a caccia di un under

Fano, 26 gennaio 2023 – Ultimi giorni di mercato con l’Alma Juventus Fano pronta a

sfruttare l’occasione giusta per piazzare un ultimo acquisto. Domenica il Fano giocherà in trasferta a Roma contro il Trastevere Calcio l’ultima partita prima della chiusura delle trattative del mercato di riparazione che com’è noto terminerà alle 20 di martedì prossimo e dunque sarà l’ultima possibilità per valutare se l’organico ha bisogno o meno di un ulteriore rinforzo dopo gli arrivi di Nappello, Urbinati, Carrà e Antonioni, con i primi due già entrati in pianta stabile nell’undici titolare.

È assai probabile che la dirigenza granata aspetterà proprio le ultime ore per cercare di fare qualche affare in entrata. Sia il presidente Mario Alessandro Russo che il vice Adriano Mattucci dovrebbero essere a Milano martedì ultimo giorno di mercato per chiudere eventualmente l’operazione. Ormai archiviata quasi del tutto l’opzione di cercare un’altra punta, gli obiettivi del Fano saranno concentrati quasi esclusivamente nella ricerca di un under che possa essere utilizzato da subito. Per questo i massimi dirigenti granata sperano che nelle ultime frenetiche ore di trattative qualche società di Serie B o C si liberi di qualche giovane che pur facendo parte della prima squadra non ha la possibilità di giocare. Con l’assenza del giovane Mancini, l’Alma ha qualche problema nella disposizione dei quattro fuori quota per cui un under proveniente dal settore professionistico potrebbe rivelarsi utile per le strategie di mister Andrea Mosconi.