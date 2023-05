Scudetto: i tifosi napoletani festeggiano a Fano

Fano, 4 maggio 2023 - Fuochi d’artificio e gioia incontenibile, allo scadere del novantesimo, per gli oltre 200 tifosi del Napoli, che ieri sera hanno seguito la partita della loro squadra contro l’Udinese, dinanzi al maxischermo allestito all’interno della sala della cooperativa polisportiva di Treponti. Un pareggio per 1 a 1 che ha regalato alla squadra partenopea il terzo scudetto della sua storia. “Siamo come una grande famiglia – hanno spiegato gli organizzatori del raduno, Pasquale Scognamiglio e Diego Tancredi – e non potevamo mancare a questo solenne appuntamento, che ha coinvolto i tantissimi napoletani che lavorano da tanti anni a Fano e in tutta la provincia”. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, con tutto l’occorrente per la grande festa: bandiere, trombe da stadio, fumogeni, petardi e fuochi d’artificio già pronti da accendere. Il primo goal subito nel primo tempo ha smorzato un po’ l’entusiasmo, ma tutto è cambiato con il pareggio arrivato nella seconda frazione di gioco. La platea ha esultato, inneggiando cori e sventolando le bandiere, tra le quali non potevano mancare quelle con il volto di Maradona. A fine partita è esplosa la gioia della vittoria. Tra la folla, giovani e meno giovani, donne con bambini in braccio, tutti rigorosamente adornati da sciarpe e cappellini azzurri. Una festa dai toni accesi ma composta, seppure traspariva l’inconfondibile passionalità del tifo partenopeo. I tanti tifosi hanno infine sfilato in un lungo corteo di auto, sventolando le bandiere e tornando a casa orgogliosamente da campioni d’Italia.