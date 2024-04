Porto San Giorgio, concerto di Cristina d’Avena per gli auguri di Natale

Porto San Giorgio (Fermo), 18 novembre 2017 - L’accensione delle luminarie, l’inaugurazione della casa di babbo Natale davanti all’ex cinema Excelsior, l’animazione con l’intervento di trampolieri e il taglio del nastro di un presepio di grandi dimensioni e molto scenografico nei locali dell’ex pescheria al minuto sul viale don Minzoni daranno il via, l’8 dicembre giorno dell’Immacolata, alle manifestazioni natalizie. Tra esse l’esposizione di dinosauri, che è già in corso nel parco Villa Colli: 55 modelli in vetroresina dei giganti della preistoria ricostruiti a dimensioni naturali.

Di grande impatto e richiamo sarà il presepio opera della signora Renata Ficiarà, mamma di Gianluca Vecchi, titolare dell’hotel La Lanterna. Un presepio gigantesco che riproduce non solo la natività ma anche i momenti più significativi, ad essa precedenti e seguenti, di tutta la vita di Gesù. Si compone di oltre 1.000 statuine e di più di 100 automatismi. Molti e suggestivi gli effetti di luce. Altre iniziative di rilievo il concerto della cantante Cristina d’Avena, l’antivigilia di Natale in piazza Matteotti, e la sesta esposizione dei mattoncini lego il 6 e 7 gennaio al PalaSavelli, un evento che ha richiamato sempre molti visitatori, tra i quali tanti bambini, e che negli anni passati apriva il cartellone natalizio. Ci sono poi la tombola vivente sul viale della Stazione il 26 dicembre e nello stesso giorno il concerto di Natale nel teatro del coro polifonico città di Porto San Giorgio.

Il 17 dicembre tradizionale concerto di Santa Cecilia del complesso bandistico cittadino nel teatro e l’altrettanto tradizionale pranzo degli anziani nella palestra della scuola media Nardi. Confermato a Capodanno il concerto Gospel nel teatro. Tra gli appuntamenti musicali “Napulecantanno” il 5 gennaio, un concerto per beneficenza. Sul viale don Minzoni, poi, ci sarà il mercatino con le caratteristiche casette di legno e in piazza Matteotti “spiaggia di neve” un’area giochi dedicata ai più piccoli. Chiuderà il cartellone la festa della befana il 6 gennaio a cura di Marco Renzi, direttore artistico della stagione di teatro per bambini.