Aggiungi un posto a tavola. Sul palco Lorella Cuccarini: "La commedia preferita. È un sogno che si avvera"

’Aggiungi un posto a tavola’ di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini giunge al Teatro dell’Aquila di Fermo da oggi a domenica, nell’ambito della stagione realizzata dal Comune di Fermo con l’Amat e il contributo di Regione Marche e MiC. Cinquanta… e non li dimostra! Uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani, Aggiungi un posto a tavola scritto con Jaja Fiastri, musiche di Armando Trovajoli continua a emozionare il pubblico di ogni generazione con un nuovo prestigioso cast. In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli che dichiara: "Dopo quasi 800 repliche eseguite nei ruoli di Toto e poi del Sindaco, che manterrò in questa nuova edizione, sono davvero emozionato per questo incarico. Voglio fare un’edizione indimenticabile che onori gli autori che nel 1974 concepirono una delle più belle commedie musicali italiane dal successo inossidabile".

Nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico: "Un desiderio che diviene realtà! È la prima volta che partecipo a una grossa produzione musical. Mio padre mi fece vedere Aggiungi un posto a tavola in televisione che avevo 6 anni, mi ricordo ogni gesto. Sono entusiasta e terrorizzato; non vedo l’ora di dare il mangime alla colomba".

Special Guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione: "Un altro sogno che si avvera; ’Aggiungi un posto a tavola’ fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte con un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli, mi impegnerò per non essere da meno". La produzione dello spettacolo è di Viola Produzioni. Inizio spettacoli: venerdì ore 21, sabato doppia rappresentazione ore 16 (fuori abbonamento) e ore 21, domenica ore 17. Informazioni e prevendite presso biglietteria del Teatro 0734 284295, Amat 071 2072439 e circuito vivaticket, anche on line.