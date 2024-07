Aggrediscono genitori e sanitari. Momenti di tensione per due Tso

Ore di tensione per due diversi casi di Tso, effettuati nella serata di domenica, uno a Fermo, dove una donna ha spruzzato spray al peperoncino contro i sanitari e uno a Montegranaro, dove un ragazzo ha aggredito i genitori, inveito e lanciato sassi contro soccorritori e carabinieri. La chiamata di intervento dall’abitazione di Fermo, è giunta intorno alle 22, quando la residenza della donna di 64 anni e barricata in casa con i figli, è stata raggiunta dai carabinieri, personale medico sanitario e vigili del fuoco. Dopo un prolungato tempo di persuasione affinché la donna aprisse la porta, i soccorritori sono riusciti ad entrare in casa, quando in modo inaspettato e imprevedibile, la 64enne ha spruzzato lo spray al peperoncino nella stanza. Gli effetti della sostanza irritante, hanno colpito lievemente il personale sanitario, coperto solo in parte dai dispositivi di protezione indossati. Contrariamente ben protetti invece i vigili del fuoco, che, dotati di dispositivi di protezione sia per occhi che per vie aree, hanno bloccato la donna per affidarla alle cure mediche. Era circa la mezzanotte quando i sanitari hanno concluso l’intervento con il trasporto della donna all’ospedale. Stessa complessità di soccorso per un ragazzo di 31 anni, residente a Montegranaro, per il quale si è reso ugualmente necessario il Tso. Erano le 20 circa, quando dall’abitazione dove il ragazzo vive con i genitori, è giunta la richiesta di soccorso. Il 31enne infatti, in preda ad uno stato di forte nervosismo e aggressività, aveva colpito la mamma ed il papà. Anche in questo caso, il luogo è stato raggiunto dal personale medico e sanitario, dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Dopo essersi barricato in casa, il ragazzo è uscito di sua spontanea volontà. Ma una volta fuori dall’abitazione, ha inveito contro i soccorritori e lanciato sassi contro tutti, fino a colpire un’auto dei carabinieri sfondandone il lunotto. Il ragazzo è stato bloccato dai vigili del fuoco, poi affidato alle cure mediche. Il giovane è stato sedato e trasportato al pronto soccorso, mentre i genitori hanno riportato lievi contusioni.

Paola Pieragostini