Al via il girone di ritorno. Con Monza già spareggio

Inizia domani il girone di ritorno della Yuasa Battery Grottazzolina, nell’anticipo di Monza alle ore 20 all’OpiquadArena in diretta su RaiPlay contro i vice campioni d’Italia. E l’obiettivo è chiaro, quello di invertire la rotta contro una squadra che non sta tenendo il ruolino di marcia incredibile dello scorso anno ma si trova a combattere nelle zone meno nobili con soli 7 punti in penultima posizione. Coach Eccheli ha in suoi bei problemi con una formazione che in palleggio ha un fenomeno come Fernando Kreling ’Cachopa’ oltre a campioni del calibro di Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev. Opposto è il confermato canadese Szwarc affiancato dal francesino Lawani. Al centro non manca esperienza con Beretta, Di Martino ed Averill oltre al marchigiano e azzurro Mosca con Gaggini come libero. Guardando il roster difficilissimo pensare ad una stagione simile in campionato mentre sono arrivate solo vittorie in Champions League. Qui i ragazzi di Monza hanno inanellato tre successi in altrettanti incontri contro Olympiacos Pireo, Fenerbahce e Giesen, tre club di alto livello. Insomma una gara dalle mille insidie per Grottazzolina anche per le motivazioni che la squadra monzese avrà. Grotta comunque è molto serena, con società e squadra molto compatte e unite, consapevoli delle difficoltà già messe in preventivo ad inizio stagione. Ad aumentarle una grande dose di sfortuna che nella prima metà del guado ha messo fuori uso elementi come Fedrizzi, Petkovic, Mattei, Antonov e non solo.

Per questo l’obiettivo dichiarato in questo girone di ritorno che parte domani è quello soprattutto di essere al completo e giocarsi le proprie carte con l’idea di squadra che si era ipotizzata in estate, augurandosi che le defezioni in termini di infortuni si siano esaurite nel girone di andata. Fondamentale in questo senso la tappa di Monza perché fare punti o fare bottino pieno vorrebbe dire andare ad accorciare nettamente da quel riferimento che è la penultima posizione in classifica. Tra le due formazioni un solo precedente, quello dell’emozionante match di andata con Monza ad imporsi al quinto set e Grotta a conquistare il primo punto della sua avventura in Superlega.

Roberto Cruciani