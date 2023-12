Altro incidente nello stesso punto del mortale a Fermo: donna in coma

Fermo, 9 dicembre 2023 – Una coincidenza agghiacciante quella che si è consumata questa mattina. Un altro terribile schianto si è verificato nello stesso punto, lungo la Provinciale Girola, dove ieri sera è accaduto l’incidente in cui è rimasta uccisa una 71enne di Monte San Vito. Erano da poco passate le 7,30 quando una 55enne di Petritoli, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua auto per poi sfondare una rete di recinzione di una casa e andarsi a schiantare contro un albero.

A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio e sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato la donna priva di sensi. Vista la gravità delle sue condizioni, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

La conducente, con serie difficoltà respiratorie, è stata intubata e attualmente si trova ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione dorico. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri.