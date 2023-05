Anci Marche Calcinaro alla guida

Dopo la decadenza da sindaco di Ancona di Valeria Mancinelli e la perdita dei requisiti per continuare a essere presidente di Anci Marche, l’Associazione dei Comuni delle Marche ha nominato il sindaco Paolo Calcinaro, già vicepresidente di Anci Marche, a svolgere il ruolo di presidente facente funzione. L’avvicendamento alla guida di Anci Marche avverrà nel momento in cui il nuovo sindaco di Ancona avrà prestato giuramento. Calcinaro resterà in carica fino alla prossima assemblea congressuale che si svolgerà entro il prossimo mese di novembre. La nomina di Calcinaro è avvenuta su indicazione della stessa Mancinelli e votata all’unanimità dal consiglio direttivo di Anci Marche.