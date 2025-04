Anpi, Comune e centro studi Lussu. Evento speciale per il 25 Aprile

In occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione, l’Amministrazione di Magliano di Tenna, in collaborazione con l’Anpi (associazione nazionale partigiani d’Italia) sezione di Fermo e il Centro studi Joyce Lussu, ha organizzato un grande evento commemorativo. Una manifestazione dal profondo significato storico e civile, dedicato a due figure straordinarie della Resistenza italiana e più precisamente Ada Natali e Joyce Lussu.

La serata si terrà sabato 26 aprile alle 21,15 presso l’ex sala consiliare (polo scolastico) sita nel piazzale della Repubblica a Magliano di Tenna. L’incontro vuole essere un omaggio sentito a due donne che, con il loro coraggio, determinazione, impegno politico e sociale, hanno contribuito in maniera decisiva alla lotta per la libertà e all’emancipazione civile in Italia.

Ada Natali, originaria di Massa Fermana, fu eletta nel 1946 la prima donna sindaca in Italia, segnando una tappa fondamentale nella storia dei diritti politici femminili. Joyce Lussu, è stata una intellettuale cosmopolita, scrittrice e partigiana, visse e operò anche a Fermo, nella zona di San Tommaso, e fu decorata con la Medaglia d’Argento al valor militare per la sua attività nella Resistenza.

"Attraverso gli interventi di storici, ricercatori, esponenti delle istituzioni e testimoni del territorio – racconta il sindaco Pietro Cesetti – la serata si propone di ricostruire le vicende umane e politiche di queste due protagoniste, ma anche di aprire una riflessione attuale sul significato della memoria, della partecipazione attiva e dell’impegno civile. Un’occasione per onorare la memoria della Resistenza e la Festa della Liberazione". Festa istituita il 25 aprile, come occasione per riscoprire il valore dei principi costituzionali che oggi, più che mai, vanno difesi e rinnovati nella coscienza collettiva.

