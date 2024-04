Baby gang choc, automobilista picchiato a sangue a Porto San Giorgio finisce all’ospedale

Porto San Giorgio (Fermo), 29 aprile 2024 - Un automobilista aggredito da un gruppo di giovanissimi e picchiato a sangue a Porto San Giorgio (Fermo) è finito all'ospedale. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in un parcheggio lungo viale della Vittoria, a pochi passi dalla centralissima via Oberdan.

L'uomo era giunto nel parcheggio con la sua auto quando, una volta sceso dalla vettura, è stato preso di mira dai ragazzi che lo hanno preso a calci e pugni. Sul luogo la Croce azzurra di Porto San Giorgio e i carabinieri, che ora indagano sull'episodio, forse riconducibile ad una discussione per il parcheggio.

All'arrivo dei militari, i ragazzi sono scappati. L'aggredito, invece, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Indagini in corso anche per un altro episodio avvenuto il giorno prima, sabato, quando un altro uomo si è rifugiato in chalet del centro, inseguito da un gruppo di giovani, alcuni dei quali sembra siano gli stessi dell'aggressione all'automobilista. I gestori hanno chiuso tutte le porte e i ragazzi vi si sono scagliati contro con calci e pugni. Le porte di ingresso antisfondamento non hanno riportato particolari conseguenze. Quelle della veranda, invece, hanno subìto dei danni.