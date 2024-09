Cocaina in auto. Lo fermano e tenta la fuga

Lo hanno fermato, è sceso dall’auto e ha tentato la fuga a piedi, cercando di liberarsi della cocaina che trasportava. Nonostante il ferimento di un carabiniere è stato bloccato. E’ accaduto a Monte Urano dove i carabinieri del posto, nel corso di uno specifico servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno bloccato e denunciato alla competente autorità giudiziaria un 37enne marocchino, in quanto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo, fermato per controllo nel corso di un posto di blocco mentre si trovava a bordo di un’auto in qualità di passeggero, ha subito manifestato eccessivo nervosismo nonché insofferenza alle verifiche. Poi, una volta sceso dall’auto e dopo aver appoggiato alcuni dei suoi effetti personali sul cofano della vettura, ha provato a fuggire a piedi al fine di sottrarsi al controllo in corso. Il 37enne, durante il tentativo di fuga, ha anche cercato di disfarsi di alcuni involucri in cellophane, prontamente recuperati dai militari dell’Arma. E’ emerso così che l’uomo aveva con sé alcuni grammi di cocaina. Il marocchino, mentre cercava di scappare, ha colpito con più gomitate uno dei carabinieri, procurandogli lesioni in diverse parti del corpo. Ma ciò non ha impedito al militare dell’Arma di bloccarlo. Il 37enne è stato anche segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti all’autorità prefettizia. I carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno voluto sottolineare l’importanza di vigilare attentamente sul territorio e di adottare tutte le misure necessarie per garantire la tranquillità dei cittadini, preservare la sicurezza e l’ordine pubblico.