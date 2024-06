Consegna di diplomi e borse di studio per l’istituto Medi di Montegiorgio

Una cerimonia emozionante, quella che si è svolta alcuni giorni fa nell’aula magna dell’Istituto ‘Medi’ di Montegiorgio, sede aggregata all’Istituto ‘Carlo Urbani’ di Porto Sant’Elpidio, in occasione della consegna dei diplomi ai ragazzi che hanno concluso il loro percorso quinquennale nell’anno 2022/2023. Nell’occasione sono state assegnate tre borse di studio erogate dalla ‘Fratres’ di Montegiorgio, altre tre messe a disposizione dalla Fondazione Gironacci, infine la consegna dei diplomi delle certificazioni in lingua Inglese livello B2 (First Certificate in English) e C1 (Advanced) agli studenti frequentanti le classi 5° del Liceo scientifico e Ite. I premiati di quest’anno della ‘Fratres’ sono stati Leonardo Bitti (5A Liceo Scientifico tradizionale), Lorenzo De Minicis (5B Liceo delle Scienze Applicate) e Marco Sagripanti (5° Ite), le borse di studio sono state consegnate da Marrigo Marziali, Mariano Ferrini e Domenico Buono, rispettivamente presidente, segretario e amministratore dell’associazione locale e il referente regionale del Consiglio nazionale Marco Vita. La Fondazione Gironacci, che svolge la propria attività nel settore dell’istruzione e cultura, per il primo anno ha consegnato tre borse di studio in onore dello scomparso Giordano Gironacci, consegnate dalla presidente della Fondazione Franca Biondi e dal figlio Germano Gironacci. I premi sono stati assegnati a Emi Salini (5A Liceo scientifico tradizionale), Daniela Florentina Dragut (5B Liceo delle scienze applicate) e Valentina Vita (5° Ite). La conclusione del percorso scolastico, con il superamento dell’esame di Stato, costituisce una tappa significativa nella crescita personale di ogni studente, di cui la cerimonia di consegna dei diplomi rappresenta il momento finale. La scuola sceglie ogni anno una cornice speciale per dare il giusto risalto a un’occasione di incontro che coinvolge studenti, docenti ma anche amici e familiari. Alla cerimonia hanno fatto gli onori di casa la Dirigente Laura D’Ignazi, la responsabile di plesso Vermiglia Concetti, che hanno accolto con soddisfazione ed emozione gli studenti. Filo conduttore della giornata è stata la valorizzazione dell’impegno, del rendimento scolastico e delle competenze acquisite dai ragazzi, gratificati e incentivati a proseguire al meglio nel nuovo percorso universitario, anche grazie ai premi ottenuti. La cerimonia si è svolta in un clima di partecipazione ed entusiasmo per l’esperienza condivisa.

Alessio Carassai