Coppia a bordo di un’auto rubata: denunciata

I carabinieri di Montegranaro, in collaborazione con quelli della Sezione 0perativa di Fermo, hanno denunciato un 33enne di origini campane e una 27enne di origini peruviane, entrambi domiciliati nel comune calzaturiero. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, a Montegranaro, i militari hanno appunto denunciato la coppia. L’attività d’indagine ha impegnato i militari nell’analisi di un considerevole quantitativo di dati (filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata) permettendo di accertare che il 33enne e la 27enne erano gli effettivi utilizzatori di un’autovettura Ford Fiesta, denunciata oggetto di furto ai danni di un cittadino del posto e rinvenuta sempre a Montegranaro dai Carabinieri di quel Comando. Le indagini hanno rivelato come l’auto avesse circolato per vari comuni della provincia fermana durante l’intero arco notturno. Sono in corso approfondimenti per verificare il coinvolgimento della coppia in altri eventuali reati commessi a bordo dell’auto rubata. Tale risultato evidenzia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori sul territorio. I Carabinieri continueranno a lavorare incessantemente per assicurare alla giustizia i responsabili di tali reati che minano la percezione di sicurezza, con una presenza attiva e con indagini meticolose ed efficaci.