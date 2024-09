Cucina contro la dispersione scolastica

Sta partendo a Servigliano il nuovo corso triennale gratuito di ‘Operatore della ristorazione e preparazione dei pasti’. Un progetto che coniuga attraverso la cucina, l’integrazione interculturale, ma soprattutto recupera ragazzi usciti dai nomali circuiti di formazione scolastica offrendo agli stessi un approccio garantito al mondo del lavoro. Iniziativa che ha sempre avuto molto successo a Servigliano. Un luogo di formazione che non si limita a creare professionalità, ma è anche un laboratorio di integrazione interculturale ottimamente riuscita. E’ quanto avviene nella scuola formativa Wega di Servigliano nel corso, completamente gratuito, di ‘Operatore della ristorazione e preparazione pasti’. E’ da poco terminata la passata edizione e già tutti gli allievi hanno trovato occupazione in attività ristorative del territorio. Ora sta partendo il nuovo corso di 3 anni, sempre gratuito, rivolto ai giovani in obbligo di istruzione che abbiano conseguito o stiano conseguendo il diploma di scuola media e sotto i 16 anni alla data di avvio del corso. I posti sono limitati, ma sono ancora disponibili, per info e iscrizioni contattare lo 0736-848619 oppure tramite mail info@wegaformazione.com. Le attività sono divise in teorico pratiche in aula e stage presso le strutture ospitanti, con un sistema duale di alternanza scuola-lavoro. Un percorso formativo che vuole contrastare in prima battuta la dispersione scolastica, ma curando sia l’aspetto professionale che quello della crescita e maturazione della personalità. Chiavi del successo grazie ad un metodo innovativo e docenti qualificati, come Monica Peroni per la simulazione d’impresa, che guida gli studenti in cucina con lezioni pratiche, e Maria Luisa Leombruni, psicoterapeuta, che cura la formazione della personalità e delle relazioni.

Alessio Carassai