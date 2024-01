Differenziata, parchi e animali. La città ’verde’ di Ciarrocchi

Una città con l’anima sempre più verde, attenta agli animali e ai luoghi che aiutano a respirare. È l’idea dell’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi che ha aperto il 2024 con l’obiettivo di superare la percentuale di raccolta differenziata che oggi si attesta sui 65 per cento. Un’ottimo percentuale, molto è stato fatto ma c’è ancora da registrare abbandoni indiscriminati e sporcizia, che fare? "Sono ancora troppi gli abbandoni in città e questo malcostume rischia di deturpare l’immagine e rovinare il lavoro quotidiano dei fermani virtuosi (e sono fortunatamente tanti) che prestano attenzione al conferimento curando la raccolta differenziata e permettendoci in alcune zone della città di raggiungere soglie pari all’80per cento. E’ una sfida difficile, ma dovremo costruire sempre più una mentalità di rispetto dell’ambiente e del territorio". Il settore offrirà nuovi sistemi di raccolta che finiranno per premiare chi differenzia e sanzionare chi sbaglia, tornando nelle scuole e nei centri sociali per sensibilizzare tutti: "Intanto abbiamo ripreso a costruire progetti con le scuole per la conoscenza dei servizi ambientali e le strumentazioni di Asite, nonché dei servizi specifici di raccolta". L’altra sfida è la cura dei parchi e delle aree verdi attrezzate, dopo il Girfalco, la Mentuccia, la rimembranza e il Cugnolo, l’idea è di arrivare ad una piena fruizione del parco di Monte Caucciù, oggi gestito insieme con le associazioni ambientaliste della città che a breve dovrebbero presentare un progetto: "Grande cura abbiamo dato anche ai parchi per bambini e per le famiglie e gli sportivi, dal Ruzzodromo, a Fonte Fallera; le aree giochi di San Michele, Santa Petronilla, Crocifisso; Salvano per arrivare a quella in via di completamento sul campo ex Gazzoli. Attendiamo il progetto delle associazioni ambientaliste per la gestione del parco di monte Cacciù".

E ancora, sarà rinaturalizzata l’area ex campo di volo di Marina Palmense, con un finanziamento di 300 mila euro, ma l’assessore punta alle bandiere, da quella blu ormai consolidata, si spera in quella gialla per la mobilità dolce. Dalla natura agli animali, funziona la collaborazione con le associazioni animaliste per la cura, la vigilanza e la gestione delle aree cani: "Di più, è intenzione dell’amministrazione incentivare le adozioni degli animali con iniziative premiali e giornate dedicate, ed inoltre dare sostegno alle colonie feline censite e magari favorire le sterilizzazioni dei gatti randagi".

Il sogno dell’assessore è di arrivare ad una gestione comune dei servizi ambientali con la vicina Porto San Giorgio, per la pulizia delle strade ad esempio, per una ottimizzazione delle attività, riducendo nel contempo i costi. E poi, potrebbe diventare realtà a breve un cimitero per animali domestici da affezione: "Ne abbiamo parlato con alcuni colleghi di giunta, è un’idea che nasce dalla consapevolezza di un crescente numero di animali domestici in ogni famiglia. Vorremmo consentire ai proprietari di continuare a coltivare il ricordo e la vicinanza in un luogo speciale dove potranno essere sepolti gli animali, in mezzo alla natura".