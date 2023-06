Ecco la spiaggia per gli amici a 4 zampe

Sono sempre più numerosi i cittadini che hanno un animale d’affezione e che, nel periodo estivo, vogliono portarlo con loro in vacanza o al mare. Facendo seguito alle numerose richieste di cittadini oltre che di vacanzieri che sollecitavano di avere la possibilità di portare i propri amici a quattro zampe al mare con loro, l’amministrazione comunale ha predisposto un tratto di spiaggia libera dedicata agli animali da compagnia, sul lungomare centro, tra l’area riservata al kite surf e lo chalet Controvento. "In quest’area, nella Pets Beach Area, nel tratto di mare delimitato dalle boe è consentito anche gli animali fare il bagno – fanno sapere dall’assessorato al turismo – nella fascia oraria compresa tra le 8,30 e le 19". È consentita la balneazione dei cani purché mantenuti al guinzaglio e il proprietario deve sempre stargli accanto per evitare che l’animale vaghi senza controllo, "al fine di salvaguardare l’incolumità degli altri bagnanti". Ai possessori di cani è anche richiesto di munirsi di una idonea copertura assicurativa per l’animale, oltre che di portare sempre con sé il libretto delle vaccinazioni (gli amici a quattro zampe che ne risultano sprovvisti non sono ammessi nelle zone a loro riservate) e la museruola.