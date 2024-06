"Ecocentro e stadio. Ora si attendono delle risposte"

"Lavori di adeguamento dell’ecocentro del capoluogo: a che punto siamo? E per i lavori di riqualificazione dello stadio ‘Montevidoni’? Perché l’intervento, finanziato con 700mila euro, adesso risulta ‘definanziato’?" sono le questioni macro sollevate da Pd-Noi insieme. Interrogazioni cui l’amministrazione dovrebbe dare risposta nel consiglio di fine mese (la data non è stata fissata, ma la scadenza ultima per fissare le aliquote Tari, impone la convocazione entro fine giugno).

I lavori per la ristrutturazione dell’ecocentro del capoluogo sono iniziati il 22 febbraio e "sarebbero dovuti terminare entro il 22 aprile ma, ad oggi – rimarca il consigliere Pd, Fabiano Alessandrini – sono lungi dall’essere terminati, con disagi enormi per i cittadini del capoluogo e di Luce e Cretarola che devono spostarsi a Casette d’Ete, in zona Brancadoro, dove c’è l’unico altro centro. Un disagio destinato ad aumentare quando, la prossima settimana, il ponte sull’Ete Morto sarà chiuso per lavori, obbligando a una larga deviazione".

Tra l’altro, "ad oggi, nulla è dato sapere per progetto e lavori all’ecocentro di Casette, né sul centro del riuso" rileva Alessandrini che, contratto alla mano, ricorda che questi lavori "sarebbero dovuti essere realizzati rispettivamente entro 90 e 180 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e, comunque, il termine per l’esecuzione dei lavori è di 60 giorni dalla data del progetto esecutivo". Cosa chiede il Pd? "Perché i lavori non sono stati conclusi nei tempi previsti; quando finiranno; se sono state comminate sanzioni alla ditta per i ritardi; che tempi si prevedono per l’ecocentro di Casette e per il centro del riuso; se e quali provvedimenti di diffida e sanzionatori sono stati presi verso la ditta per inadempienze e ritardi". Per quanto riguarda il campo ‘Montevidoni’ la questione su cui punta il consigliere Pd, Mirco Romanelli, riguarda la perdita dei 700mila euro di finanziamento intercettati nel bando ‘Sport e Periferie 2020’. "Si trattava di riqualificare il ‘Montevidoni’ col rifacimento del manto di gioco, dell’impianto di illuminazione e manutenzione straordinaria degli spogliatoi. Un progetto finanziato con 700mila euro. Ma – fa notare Romanelli – i lavori non sono mai partiti e, dal sito Sport & Salute, nella sezione ‘Sport e Periferie’, alla voce ‘Interventi Comune di Sant’Elpidio a Mare’ risulta ‘Definanziato’". Di qui l’interrogazione per capire a che punto è la situazione.

m. c.