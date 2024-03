Edoardo D’Alascio è il nuovo prefetto di Fermo

Fermo, 27 marzo 2024 - Fermo ha il nuovo prefetto. Si tratta di Edoardo D’Alascio, la cui nomina è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Una nomina attesa ormai da diverse settimane, dopo il pensionamento del suo predecessore Michele Rocchegiani.

Il nuovo capo dell’Ufficio territoriale di Governo, 60anni, è un uomo di grande esperienza, è originario di Sapri, provincia di Salerno, dove ha frequentato il liceo Pisacane e, dopo la laurea in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, ha iniziato una brillante carriera. E’ stato viceprefetto dal 2006 e ha lavorato nelle prefetture di Teramo, Cremona, Viterbo, Milano e Frosinone prima di assumere un incarico, nel 2019, al ministero dell’Interno. Il suo nome è nella lista delle nomine di ieri insieme a quello di Michela Savina La Iacona, nominata prefetto di Prato, e di Luigi Carnevale, nominato prefetto di Brindisi.

D’Alascio è anche autore di importanti pubblicazioni di geopolitica come: “Ignazio Silone e i movimenti per l’unificazione europea”, ‘Il fenomeno migratorio: cenni sulla legislazione e quadro della realtà provinciale”, “Gli immigrati extracomunitari nella provincia di Viterbo” “La Convenzione Europea: Riflessioni sul nostro futuro”, “La Politica Sociale Europea”.

Il primo a congratularsi per la nomina di D’Alascio è stato il deputato Francesco Battistoni, commissario di Forza Italia per le Marche: “È con grande piacere che rivolgo le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio che prende il posto di Michele Rocchegiani, che ringrazio per l’importante lavoro svolto a servizio della comunità e del territorio fermano. Il neo prefetto si è distinto negli anni, nei tanti incarichi ricoperti, per il suo alto senso delle istituzioni, per il rispetto pieno e scrupoloso della legge e per il bene collettivo di tutti i cittadini. A lui rivolgo le più vive felicitazioni per il nuovo e meritato incarico che il Governo l’ha chiamato ad assumere”.

Le congratulazioni e parole d’apprezzamento sono subito arrivate anche dal sindaco di Fermo Poalo Calcinaro: “Innanzitutto di porgo il più cordiale benvenuto. Ci troviamo di fronte ad un prefetto di grande esperienza in tutti i campi, perciò gli auguro di fare un buon lavoro e di avere un forte rapporto con il territorio in continuità con tutti quelli che lo hanno preceduto, che mi sento ancora di ringraziare”.