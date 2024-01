Trasloco dei carabinieri, i sindaci dell’interno: “Ci avete tolto i servizi, ora si mina la sicurezza”

Fermo, 14 gennaio 2024 – Il possibile trasferimento del comando dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio preoccupa l’entroterra Fermano. A fare il punto della situazione è il sindaco di Santa Vittoria in Matenano Fabrizio Vergari, il quale ricorda la presentazione di questo progetto avvenuta il 18 dicembre in Prefettura a Fermo, durante una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal Prefetto di Fermo, in cui fu discusso fra le altre cose anche la proposta di rimodulazione delle articolazioni territoriali del Comando provinciale dei carabinieri di Fermo.

"Questa rimodulazione prevede anche la soppressione della stazione dei carabinieri di Santa Vittoria in Matenano – spiega Vergari – con la ripartizione delle competenze tra le stazioni di Amandola, Montottone e Servigliano dei comuni di Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Smerillo e Montefalcone Appennino. La motivazione addotta a giustificazione di tale proposta è stata assicurare alla collettività una più efficace azione preventiva e repressiva, in relazione alle aggiornate tendenze demografiche. E’ chiaro che i centri più popolosi presentano maggiori criticità e quindi richiedono maggiori attenzioni, ma ciò non deve avvenire a discapito delle zone interne, già notevolmente depauperate di servizi essenziali come scuole, distretti sanitari, servizi giudiziari, sportelli postali e bancari, ecc. Il Governo di un territorio non può essere basato sempre su dati numerici; è importante, infatti, garantire anche ai cittadini dei piccoli centri dell’entroterra una buona qualità della vita, a cui la sicurezza contribuisce in modo fondamentale. Il territorio dell’Unione montana dei Sibillini di cui fanno parte i comuni di Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Smerillo e Montefalcone Appennino è molto vasto, estendendosi per più di 400 chilometri quadrati e quindi non è pensabile attuare il controllo di un territorio così esteso con un numero inferiore di forze dell’ordine che si determinerebbe appunto con la soppressione della stazione dei carabinieri di Santa Vittoria e il sovraccarico delle altre stazioni presenti. Alla luce di tali considerazioni, i sindaci di questi comuni esprimono netta contrarietà alla proposta".

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, che la prossima settimana presenterà una interrogazione al presidente della Regione Acquaroli, per chiedere più unità per potenziare la sicurezza, senza togliere risorse all’entroterra Fermano, fermo restando che il Comando debba restare a Montegiorgio.