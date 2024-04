Rocca Tiepolo,. Lola Astanova e il suo piano

Lola Astanova, la star social di pianoforte si esibirà, unica data in Italia, alle ore 21,15 del 3 agosto sulla Rocca Tiepolo. Pianista uzbeka naturalizzata statunitense, Astanova è famosa a livello internazionale per le sue interpretazioni di Chopin, Liszt e Rachmaninoff, oltre che per le sue trascrizioni per pianoforte. Vive a Miami ed ha due milioni di follower. Ad arricchire la sua performance il 3 agosto con lei vi sarà l’orchestra d’archi di Pesaro diretta dalla maestra Cinzia Pennes, che di lei ha detto: "ha saputo sfruttare al meglio i social per diffondere la musica". La scelta di far esibire la pianista alla Rocca è stata di Marco Sollini, ideatore e direttore artistico di "Armonie della sera" il Festival di cui quest’anno si festeggia il ventennale.

"Siamo partiti venti anni fa da Ponzano di Fermo, siamo scesi a Fermo e a Porto San Giorgio per poi piano piano arrivare in tutta Italia. La scelta della Rocca vuol essere un segno di gratitudine verso Porto San Giorgio che con noi ha sempre collaborato".

"E’ vero – interloquisce il sindaco Valerio Vesprini – ed abbiamo collaborato oltreché per la vicinanza perché apprezziamo il fatto che fa conoscere i luoghi e diffonde la cultura portando la musica classica dall’interno dei teatri nelle piazze". La XX edizione del Festival "Armonie della sera" si apre il 25 maggio ad Assisi e si chiude il 29 dicembre a Ponzano di Fermo. Vengono proposti 47 concerti di musica d’arte in ben 12 regioni scegliendo per eseguirli i luoghi più belli d’Italia. Per Porto San Giorgio c’è un’altra novità, in occasione del ventennale del Festival nasce la Young Music Talents Weeks in collaborazione con il conservatorio di musica Pergolesi di Fermo: dall’8 al 14 luglio sette concerti dal grande repertorio classico al jazz in Piazza Matteotti.

Il costo del posto a sedere è un euro, prezzo simbolico per aiutare l’organizzazione. "Sollini è un amico da trent’anni, non c’è che da coglierne la possibilità di portare la produzione del conservatorio tra le persone. Saranno 41 gli allievi coinvolti. Portare la musica tra strade e piazze è una sfida che ci piace. Quello che spero è che un minimo di protezione ai concerti sia garantito" ha affermato il direttore del Pergolesi, Piero Di Egidio. "Ma noi – chiosa l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti – vogliamo davvero che la gente nel centro della città abbia la possibilità di gustare della buona musica e rimanere favorevolmente colpita".

Silvio Sebastiani