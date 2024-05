Direttori, l’ok di Putzu. Cesetti molto critico sulla nomina di Franca

Provocano reazioni contrastanti le nomine dei nuovi responsabili di settori strategici della sanità fermana, il primo a complimentarsi con i nuovi direttori è il consigliere regionale delle Marche e presidente della II Commissione Andrea Putzu rivolge i suoi migliori auguri ai nuovi direttori dell’Azienda Sanitaria Territoriale della Provincia di Fermo, nell’assunzione dei loro rispettivi incarichi. "Sono sicuro, dichiara il consigliere Putzu, che Elisa Draghi per il ruolo di direttore sanitario insieme a Massimo Esposito e ad Alberto Franca, rispettivamente direttore amministrativo e direttore sociosanitario, porteranno nel nostro territorio professionalità e dedizione mettendole al servizio dei cittadini". Il Consigliere Putzu desidera inoltre esprimere il suo ringraziamento al Direttore Generale Roberto Grinta per il suo grande impegno e per la velocità con cui è riuscito a sostituire una figura come Alberto Carelli, che molto ha dato al nostro territorio. "Un lavoro importante del direttore Grinta, conclude Putzu, che, grazie all’affiancamento dei nuovi direttori, è destinato a crescere ancora di più assicurando qualità ed efficienza". Di tutt’altro parere è il consigliere regionale di opposizione Fabrizio Cesetti, Pd, che parla invece di scarsa visione organizzativa e assoluta mancanza di cultura aziendale: "Se la tardiva assegnazione degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio-sanitario da parte del direttore generale Roberto Grinta, appare condivisibile e quanto meno utile a porre rimedio all’emorragia di professionisti che ha progressivamente impoverito la sanità del nostro territorio, di sicuro non lo è la nomina dell’ingegner Alberto Franca, che da dirigente del servizio tecnico viene passato a quello socio-sanitario". Cesetti spiega che non si tratta di mancanza di fiducia nei confronti dell’ingegner Franca, semmai della preoccupazione per una decisione che va a depotenziare un servizio strategico come quello tecnico nel momento in cui ci sono da completare due nuovi ospedali, quelli di Fermo e Amandola, ci sono da realizzare le Case della Salute e le altre opere previste dal Pnrr, e c’è da ristrutturare l’ospedale di Montegiorgio". Sula questione Cesetti annuncia già un’interrogazione all’assessore Saltamartini per sapere se intende adottare i provvedimenti per migliorare l’organizzazione, l’efficacia e l’efficienza di tutti i servizi socio-sanitari-assistenziali nella Ast 4.