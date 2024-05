L’incontro con gli agenti feriti

Il prefetto Edoardo D’Alascio ha incontrato,

unitamente al questore Luigi Di Clemente e al vicario del questore Ornella Lupo, al dirigente Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Sandro Serroni, gli uomini della squadra volanti rimasti feriti nelle operazioni di polizia nel quartiere di Lido Tre Archi e nelle zone limitrofe. Si tratta dell’assistente capo Giovanni Marsella, dell’assistente capo Mario Iorio, dell’agente scelto Alessandro Santoro e dell’agente scelto Antonio Di Blasio. Il prefetto ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà dell’istituzione prefettizia a chi quotidianamente s’impegna per la salvaguardia della sicurezza della collettività, sottolineando il costante impegno profuso dalle forze di polizia per garantire l’ordine e sicurezza nella provincia. Nell’occasione il prefetto ha ribadito la forte convinzione di proseguire con il massimo impegno nella lotta nei confronti della criminalità in ogni sua forma per offrire una risposta concreta alle istanze di maggiore sicurezza provenienti dalle comunità.

f.c.