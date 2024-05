Pende e Ligabue. Prorogate le mostre

Oltre 25mila visitatori hanno invaso le sale di Palazzo dei Priori a Fermo che ospitano le due mostre di successo dedicate ai geniali artisti Antonio Ligabue e Giuseppe Pende ed in generale i musei cittadini con il biglietto unico. La grande richiesta ne ha siglato la proroga fino al 2 giugno, per permettere a molti altri di ammirare da vicino le opere di ‘Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia’ a cura di Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua e ‘Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione’ a cura di Vittorio Sgarbi. Per agevolare meglio gli ingressi e le notevoli richieste di visita, durante tutti i fine settimana (sabato e domenica) sarà garantito orario continuato per le mostre dalle 10 alle 19. Il biglietto delle mostre include l’ingresso al circuito museale di Fermo.