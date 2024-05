Guida una Bmw senza aver mai preso la patente

I poliziotti della squadra volanti di Fermo, mentre transitavano in via IV Novembre a Porto Sant’Elpidio, hanno visto transitare una BMW X1 di colore nero che, alla vista degli agenti, ha svoltato repentinamente verso via Roma per poi aumentare la velocità. I poliziotti, notando la manovra effettuata, hanno deciso di seguire il veicolo per effettuare un controllo. Durante il pedinamento hanno visto scendere dall’auto un uomo e un ragazzo che frettolosamente si sono allontanati a piedi in direzione centro città. Gli agenti hanno raggiunto i due e gli hanno chiesto di esibire i documenti. Questi si sono rifiutati, cercando di allontanarsi fino all’arrivo di una seconda pattuglia. L’uomo, insofferente al controllo ed eccessivamente agitato, ad alta voce ha dichiarato di non avere i documenti al seguito e ha rifiutato di fornire le proprie generalità, mentre il giovane in sua compagnia è scappato. Due dei quattro agenti lo hanno inseguito e lo hanno visto raggiungere una donna e consegnare un portafoglio. Quest’ultima, vistasi scoperta, ha dichiarato di esser la moglie e la madre dei due e ha fornito immediatamente i documenti di entrambi. I tre sono risultati essere tutti macedoni, di 35 anni i genitori e 13 anni il figlio. Il conducente è risultato sprovvisto della patente di guida in quanto gli era stata revocata in passato e, a carico di quest’ultimo, vi erano precedenti per aver guidato senza patente e in stato di ebrezza. Il macedone è denunciato all’autorità giudiziaria per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e sanzionato amministrativamente per la guida con patente revocata, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Il 35enne è stato segnalato alla prefettura in quanto gli agenti hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente cocaina.