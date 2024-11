Emilio Isgrò dona il ’Dittico’ a Casa Licini

E’ stata un successo la cerimonia di presentazione e consegna dell’opera ‘Dittico’ Osvaldo Licini, 2018’ di Emilio Isgrò al Centro studi e Casa museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado. Il programma si è svolto in due momenti lo scorso venerdì, prima al Teatro comunale dove si sono svolti i saluti istituzionali ed è stata presentata l’opera sotto il profilo artistico, un evento che ha celebrato l’arte contemporanea e il patrimonio culturale del territorio. Infatti, grazie al progetto Pac (Piano per l’Arte Contemporanea), il Comune di Monte Vidon Corrado ha potuto acquisire quest’opera straordinaria, realizzata in occasione della mostra del 2018 al Polo museale Licini. Di fatto, il ‘Dittico Osvaldo Licini, 2018’ è entrato a far parte della collezione permanente della Casa museo Osvaldo Licini. Durante l’incontro, l’opera è stata introdotta da Daniela Simoni, curatrice del progetto Pac, con la partecipazione dell’artista Emilio Isgrò, del curatore del catalogo ragionato Bruno Corà e della direttrice della Gnam di Roma Renata Cristina Mazzantini.

La seconda parte si è svolta invece all’interno della Casa museo Osvaldo Licini dove gli ospiti hanno potuto ammirare il ‘Dittico’ nella sua sede istituzionale, presente anche il sindaco Elio Vincenzi. L’iniziativa rappresenta sicuramente un grande passo avanti per la valorizzazione culturale di Monte Vidon Corrado e di tutto il territorio Fermano.

a.c.