Esercito, al via le iscrizioni nella lista di leva

Iscrizione alla lista di leva. Il sindaco, Valerio Vesprini rende noto che sono in corso le iscrizioni nella lista di leva e le operazioni per la formazione della lista relativa ai giovani che compiranno il 17esimo anno di età nel corso del corrente anno, secondo il seguente calendario: a) nel mese di gennaio, il sindaco curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune, il 1 ° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti; c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’ufficio Leva comunale.