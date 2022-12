Esplosione violenta in un capanno a Montefortino: ferito un giovanissimo

L'eliambulanza intervenuta

Fermo, 28 dicembre 2022 – Esplosione nel capanno dietro casa: un giovane appena 18enne viene trasferito d’urgenza in eliambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Torrette. Il tutto si è consumato in pochi minuti intorno alle 13 di ieri in un capanno di acciaio e legno utilizzato come deposito di attrezzature agricole e non solo, posto nelle immediate vicinanze di un’abitazione a Vetice, una frazione di Montefortino.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma da quanto è stato ricostruito un giovane appena 18enne stava armeggiando con delle attrezzature nel deposito della famiglia quando per cause in corso di accertamento ci sarebbe stata una violenta esplosione che ha fatto saltare alcuni pannelli del tetto della struttura e investito il giovane che si trovava all’interno.

Sono stati i familiari, richiamati dal forte rumore dell’esplosione, a precipitarsi nel capanno per soccorrerlo e dare subito l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono accorsi i tempi rapidissimi i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola e i carabinieri della stazione di Amandola che stanno valutando la dinamica dell’accaduto.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra si tratti di un incidente. I medici dopo le prime medicazioni hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata pochi minuti più tardi in prossimità del capanno: il giovane sempre vigile dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito con urgenza in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Ancona. Le sue condizioni fortunatamente sembrano stabili, ma sono state adottate tutte le precauzioni del caso.