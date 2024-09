Fermana, altro colpo . Ecco l’under Baratteri

Continua il lavoro della Fermana al Bruno Recchioni, teatro di tutti gli allenamenti settimanali della formazione gialloblù. Settimana di carico visto che nel weekend non sono in programma match ufficiali per i gialloblù e dunque si deve recuperare il tempo perduto per mettere benzina nel motore. Un motore nel quale è stato inserito, o meglio ufficializzato, un altro tassello questa volta in quota under. Si tratta di Gianluca Baratteri, classe 2006, centrocampista proveniente dall’Uracan Tres Arroys ma che ha legami con le Marche. Il papà nella prima decade del nuovo millennio ha vestito con ottimi risultati le maglie di Pergolese e Fano, dall’Eccellenza fino alla C rimanendo poi in Italia fino al 2017. Un elemento in quota under che serve come il pane per dare ulteriori alternative perché proprio dal reparto under (ne devono giocare almeno tre: un 2004, un 2005 e un 2006) servono ancor dei rinforzi validi per completare l’organico. Anche tra gli over comunque ci saranno novità, ad esempio in avanti si attende il nome di un attaccante di peso sul quale si sta lavorando e gli arrivi non dovrebbero essere finiti qui. Difficile o quantomeno improbabile che le novità arrivino in tempo per la presentazione ufficiale della squadra di domenica in Piazza Verdi. Un lungo pomeriggio a tinte gialloblù che alzerà il sipario sulla stagione, darà il via alla nuova era della Fermana con tanti volti nuovi in società ma soprattutto nello staff e nella squadra di mister Bolzan.

Da alcuni giorni c’è un nuovo preparatore atletico, visto che Porrini ha dovuto lasciare per motivi di natura familiare. Preparazione atletica affidata ora a Nicola Quintili, trentenne fermano di Grottazzolina, che nelle ultime stagioni ha svolto il medesimo ruolo al Valdichienti Ponte (ora Sangiustese Vp) dove ha incrociato il suo percorso con quello di Bolzan. Ufficiale anche il nome del nuovo allenatore della formazione Juniores Nazionale che è stata affidata a Luca Barone, tecnico di Montegiorgio, nelle ultime stagioni nello staff di mister Marinelli prima alla Maceratese e poi al Montegranaro. Proprio nel Montegranaro lo scorso anno ha guidato l’attuale Dg della Fermana Federico Ruggeri. E sarà proprio il direttore generale gialloblù, insieme al direttore sportivo Michele Paolucci quest’oggi in mattina, presso Casa Fermana, a presenziare alla conferenza stampa di presentazione mister Dario Bolzan agli organi di stampa. Proprio il tecnico dunque parlerà per la prima volta alla stampa locale, dopo il breve intervento nel post gara di Civitanova Marche. L’occasione per fare il punto della situazione dello stato di avanzamento dei lavori in casa gialloblù, con finestre aperte sul mercato, sui nuovi arrivi e molto altro ancora.

Roberto Cruciani