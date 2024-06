Fermana, si naviga nel mare dell’incertezza

L’unico mare estivo dei tifosi della Fermana è quello dell’incertezza. Regge ancora l’ottimismo, sperando che non sia solo una facciata e che dietro non nasconda difficoltà insormontabili. Manca meno di un mese al 12 luglio, termine ultimo per presentare la domanda d’iscrizione in Serie D. Mancano più di due mesi al fischio d’inizio della prima giornata del massimo campionato dilettantistico (8 settembre, ndr). Prima la ristrutturazione del debito, poi il passaggio di mano della proprietà e poi la costruzione di dirigenza, staff e squadra. Fattibile finalizzare tutto questo in poco più di tre settimane? Ci speriamo, se dovesse avvenire sarebbe un vero e proprio miracolo. Intanto sui social i tifosi esprimono tutto il proprio malumore per la situazione. Soprattutto sperano che il ballottaggio delle elezioni amministrative del Comune di Recanati, dove la famiglia Simoni è fortemente coinvolta, non distragga l’attuale proprietà dalla questione Fermana. In un mare di incertezza, qualche barlume di speranza lo dà il settore giovanile, tanto bistrattato negli ultimi anni.

Nonostante la gestione poco consona (per essere gentili) per un club professionistico, le soddisfazioni stanno arrivando invece dal settore giovanile canarino. La formazione U17 della Fermana è approdata in finale del torneo Velox nella categoria Allievi. La squadra di Eddy Mengo ha battuto in semifinale la Recanatese per 1-0 grazie al gol del classe 2008 Andrea Pompili. Rete arrivata dopo pochi minuti, poi una prestazione solida delle difesa dei canarini che hanno mantenuto il vantaggio senza troppi patemi. La Fermana U17 si giocherà il trofeo contro il Matelica domenica sera, alle 21, allo Stadio Della Vittoria di Macerata.

Purtroppo si interrompe in semifinale il cammino della Juniores gialloblù nel Memorial Carlini Orselli dopo la sconfitta ai rigori contro il Porto Recanati. 2-2 il risultato dei tempi regolamentari con i gol di Francesco Tarulli e Leandro Taddei per la squadra allenata da Luca Pavoni. Durante la partita è stato espulso Giorgio Locanto, per lui 17 convocazioni con la prima squadra nella scorsa stagione senza mai esordire. A gennaio aveva firmato il suo primo contratto da professionista con i gialloblù, complice una rosa ridotta all’osso e il mercato invernale che ancora doveva decollare. La stagione dell’Under 19 termina dungue qui. Questi ragazzi meritano solo applausi. La formazione Juniores per le squadre di Serie D è obbligatoria, quanti della squadra attuale rimarranno ancora in gialloblù? L’interrogativo è d’obbligo. L’augurio è quello di non sperperare ancora una volta altri talenti.

Filippo Rocchi