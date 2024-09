Gite e momenti di aggregrazione per l’Avis

In attesa che si risolva il problema della carenza di medici per le donazioni di sangue e si consenta all’Avis di Sant’Elpidio a Mare di tornare a garantire le due aperture settimanali, il direttivo continua a proporre iniziative che vogliono essere momenti di aggregazione, di fidelizzazione dei donatori, che servono per promuovere il concetto del dono e, meglio ancora quando ciò avviene, a reclutare nuovi donatori in forza alla locale sezione avisina. Va in questa direzione la gita in programma per il 15 settembre a Bevagna e Trevi (per le iscrizioni c’è tempo fino al 10 settembre, al 347 3774561, con agevolazioni per i donatori Avis). Ma ha le stesse finalità anche la conferma come sponsor etico della squadra di pallavolo femminile Azzurra Volley che gioca al palasport di Casette d’Ete e le cui giocatrici, sulle magliette hanno il logo dell’Avis. In agosto, praticamente ormai trascorso, il centro raccolta di Sant’Elpidio a Mare è rimasto sempre chiuso. La speranza, stando anche a quanto assicurato dall’Ast, è che si trovino al più presto medici per sbloccare questo status quo. In attesa di altre novità, il presidente Sandro Birilli ha comunicato che "a settembre saremo aperti solo sabato 7".