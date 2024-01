"Il comando dei carabinieri non si tocca"

"Con la Tenenza dei carabinieri a Porto Sant’Elpidio sarà potenziato il servizio sulla costa senza smantellare l’entroterra". Sono le prime considerazioni di Claudio Ferracuti, capogruppo di minoranza con la lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, che commenta la proposta di trasferire il Comando Compagnia dei carabinieri dalla sede attuale di Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio, argomento che in questi giorni sta alimentando una forte dibattito fra le forze politiche e gli amministratori. "Ho potuto leggere in questi giorni del proteggo presentato nell’ultimo Comitato provinciale per la sicurezza – spiega Claudio Ferracuti – di trasferire il Comando Compagnia dei carabinieri da Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio. Ho letto anche le considerazioni del sindaco Ciarpella, che parla di territorio e non di 40 isole, che evidenzia il fatto che Montegiorgio manterrebbe la Tenenza e che quindi non ci sarebbero perdite di servizi per l’entroterra, aggiungendo che il rapporto dei reati fra la costa e l’entroterra è di 7 a 1. Tutte ragionevoli considerazione, ma i servizi non si possono piegare solo ad una logica di semplici dati numerici e questo ogni amministratore lo sa bene". Parte da qui la riflessione del capogruppo di minoranza che, avanza una contro proposta, dove l’unico elemento fisso è la permanenza del Comando Compagnia dei carabinieri a Montegiorgio.

"Già prima che si parlasse di questo progetto le istituzioni avevano spiegato che la Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio era sotto dimensionata in proporzione al territorio – continua Ferracuti -. Se attivassimo la Tenenza dei carabinieri a Porto Sant’Elpidio, la costa vedrebbe aumentare le risorse a servizio della costa senza smantellare l’entroterra. Ricordiamo inoltre che Porto Sant’Elpidio confina con Civitanova Marche dove sono presenti presidi di polizia e carabinieri. Differenze ci sono anche dal punto di vista geografico: per fare un esempio un conto e percorrere la strada da Porto Sant’Elpidio per raggiungere Montegranaro; cosa ben diversa è percorrere la strada da Fermo ad Amandola i tempi non sono uguali. L’entroterra perderebbe comunque servizi, primo fra tutti la chiusura della Stazione di Santa Vittoria. Se nell’entroterra ci sono meno reati è anche merito del servizio e del rapporto fra forze dell’ordine e residenti. Siamo contrari allo smantellamento della Compagnia dei carabinieri a Montegiorgio, ci stiamo organizzando per ribattere a questo progetto".

Alessio Carassai