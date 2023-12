Il Comune nella Bussola digitale

Essere a contatto con le nuove tecnologie ormai è cosa quotidiana per tutti noi, proprio per questo diventa fondamentale soprattutto conoscerne al meglio utilizzi, pregi e difetti. Proprio in questa direzione il Comune di Rapagnano ha aderito all’iniziativa della Bussola Digitale della Regione Marche, con il Punto Digitale Facile per orientare i cittadini verso nuove competenze digitale. In quest’ottica sono stati realizzati diversi corsi gratuiti, ognuno di essi che tratta specifici aspetti della digitalizzazione. Il primo corso organizzato è in programma il prossimo 18 dicembre dalle ore 14,30 alle 17,30 e avrà il titolo "I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio". Permetterà dunque di andare a conoscere le reali potenzialità di uno strumento con cui tutti noi abbiamo costantemente a che fare.