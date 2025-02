Il liceo classico tornerà in via Recanati. Ma i genitori chiedono un’altra sede

Sono ormai alle battute finali i lavori di sostituzione dei tetti lignei per il liceo classico Annibal Caro, da settembre i ragazzi e tutta la struttura scolastica torneranno in via Recanati, in pieno centro storico, e già c’è chi non è contento e per i liceali chiede, una volta per tutte, una scuola moderna e comoda: "Al di là delle questioni di sicurezza che ci sono sempre, in un centro storico, spiegano alcuni genitori, quello che ci chiediamo è se non si possa avere una sede realmente idonea per i nostri ragazzi, costretti da anni alle peregrinazioni, da due anni in un ex ristorante, a Santa Caterina, sempre senza una palestra degna di questo nome, senza laboratori e tutto quello che serve alla formazione dei nostri figli". I genitori hanno suggerito di scambiare la scuola con gli uffici della Provincia e della Regione, al polo scolastico, per poter dare davvero una sede moderna anche al classico.

"Che la Provincia e la Regione debbano lasciare quello spazio a favore del polo scolastico sono senz’altro d’accordo, spiega il sindaco di Fermo e vice presidente della Provincia Paolo Calcinaro, credo però che il destino degli uffici sia legato al vecchio Murri e in questo senso mi sento di dire che la Regione e l’Ast dovrebbero dare fin da subito un segnale in questa direzione. Ci saranno spazi al Murri e all’Inrca, dunque è lì che dovranno andare gli uffici e potenziare in questo modo il polo scolastico. Abbiamo presentato come maggioranza un ordine del giorno in comune proprio per chiedere che ci siano fin d’ora indicazioni da parte di Regione e Ast su questo percorso che ci consente già di programmare e fare i passi necessari ad una nuova organizzazione".

Per il classico c’è all’orizzonte la possibilità, in un lontano futuro, di arrivare alla realizzazione della nuova struttura, sempre in zona polo, ma per ora ci sono solo 8 milioni di euro, ne mancherebbero altri 5 per adeguare i costi ai prezzi di oggi. La settimana prossima dovrebbe essere previsto un tavolo di lavoro proprio negli uffici provinciali dove non si è per nulla abbandonata l’idea di proseguire con la realizzazione di un nuovo edificio: "Intanto il palazzo di via Recanati è del tutto sicuro, spiega ancora Calcinaro, c’era già una perizia che è passata anche al vaglio del tribunale per un esposto che c’è stato, la sostituzione del tetto ha rinforzato anche di più la situazione, la vicinanza di San Martino non pregiudica l’uso della struttura e comunque entro l’anno si interverrà anche lì. Non vedo criticità in questo senso. Di sicuro i lavori finiranno entro l’estate, ci saranno i passaggi necessari a far tornare l’ex ristorante Mario nella disponibilità del comune per trasferire la Da Vinci Ungaretti e procedere con i lavori alla scuola media".

Angelica Malvatani