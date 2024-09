Il teatro delle Api apre con Federico Buffa

La stagione del teatro delle Api non è stata ancora rivelata, viene data per imminente ma intanto, Porto Sant’Elpidio si gode e offre uno spettacolo fuori programma e di lusso: Federico Buffa che racconta Michael Jordan, il mitico numero 23, l’uomo che ha cambiato il basket. La data da segnare sul calendario è lunedì 7 ottobre quando dal palco del teatro delle Api risuonerà la voce inconfondibile di Federico Buffa, accompagnata da Alessandro Nidi al pianoforte, per raccontare la vita e gli splendori dell’uomo che ha cambiato il basket, spettacolo, promosso dall’associazione culturale Progetto Musical, proposto nella versione integrale ‘Number 23’, un’anteprima assoluta nel fermano.

"Sarà un onore – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella – avere in città uno straordinario narratore di storie di sport e non solo, dallo stile inconfondibile e dalla capacità unica di incantare il pubblico. Federico Buffa può e sa parlare di tutto, ma di certo il basket resta la sua prima passione e sentirlo raccontare le gesta di Michael Jordan avrà un sapore speciale, in particolare in una città come la nostra, che vanta una gloriosa tradizione cestistica". E Jordan non ha certo bisogno di presentazioni, quando si parla di lui si parla di icona dello sport, le sue prodezze sul parquet dal 1984 al 2003 lo hanno reso una stella del basket mondiale. Nel suo personale ritratto, Buffa racconterà tantissimo di Jordan e tra le chicche ce n’è una davvero particolare: "Al tempo andavo tanto negli Usa, l’ho visto giocare davvero tante volte, più di ogni altro giocatore. Il suo direttore della comunicazione non lo chiamava Michael, ma Gesù. E la sua security lo chiamava Iavè, dio in ebraico. C’è una percezione di lui che va oltre i limiti dell’essere umano. Nel racconto proverò a farvelo capire" dice Buffa. "Non potevamo davvero sperare di meglio – spiega Elisa Torresi, assessore alla Cultura e turismo – per aprire la stagione 2024/25 del Teatro delle Api, di cui a breve andremo a presentare il cartellone. Buffa è uno storyteller straordinario, che partendo da uomini ed episodi di sport sa percorrere mille diramazioni, in un racconto originalissimo ed avvincente. Non vediamo l’ora di ascoltarlo". I biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito ciaotickets online e nelle rivendite autorizzate. Inizio ore 21,15.