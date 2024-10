Imu e Tasi: al via gli accertamenti per i pagamenti non effettuati

Per l’anno di imposta 2020 l’ufficio Tributi del Comune di Porto San Giorgio in seguito ad attività di verifica ha eseguito degli accertamenti ed inviato avvisi agli interessati riguardanti le imposte Imu e Tasi annualità pregresse non versate o versate in maniera insufficiente. L’ufficio Tributi ha operato considerando che è compito del comune controllare le dichiarazioni presentate e verificare i versamenti effettuati. Inoltre , sulla scorta dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvedere, sulla base della consultazione delle banche dati catastali relative all’entità delle rendite attribuite provvedere alla correzione degli errori materiali e di calcolo e all’emissione dei relativi avvisi di accertamento. La notifica ai contribuenti va inoltrata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero a quello nel corso del quale l’imposta non fu versta o fu versata in maniera insufficiente. Preso atto della continua attività accertativa eseguita dal servizio comunale dei Tributi e considerata anche quella espletata per la bonifica e l’aggiornamento della banca dati dei Tributi Imu e Tasi annualità 2020 dalla ditta incaricata Siel di Fermo, è conseguita l’emissione di avvisi di accertamento Imu annualità 2020 per un valore complessivo di 357.772 euro, comprensivo di imposta sanzioni, interessi e spese di notifica; accertamento Tasi 2019 per un valore di 15.686 comprensivo di imposta sanzioni interessi e spese di notifica.