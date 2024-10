In consiglio comunale. Variazione di bilancio,. Calcinaro attacca il Pd . Polemiche sulla Solgas

Una discussione sul bilancio, per apportare delle modifiche che andranno a dare risposte alla città. Se n’è parlato in consiglio comunale, il sindaco Paolo Calcinaro spiega che con i nuovi interventi previsti si andrà a intervenire con fondi e risorse sull’edilizia scolastica, sugli impianti sportivi, sulle strade, sul patrimonio cittadino, sulla cultura e sul turismo: "Una variazione di bilancio importante che migliora la qualità dei servizi sulle scuole, pone investimenti su interventi emergenziali su cui c’è l’impegno immediato dell’amministrazione comunale ad agire subito come quello su Capodarco". Proprio a Capodarco si dovrà intervenire su una frana che si è verificata di recente, una spesa dunque imprevista ma assolutamente necessaria per la messa in sicurezza di una abitazione. Secondo il sindaco il nuovo intervento economico aumenta la qualità su molte nostre scuole, pone anche un sostegno economico all’azione di ampliamento del servizio turistico e museale della città per i prossimi anni ed al traguardo della terza serata nella stagione di prosa del Teatro dell’Aquila. "Quello che dispiace obiettivamente, aggiunge il sindaco, è che l’opposizione del Pd continui, a prescindere, a votare contro, più per motivi politici che per la salvaguardia di quello che è lo sviluppo della nostra città. Ferme restando le proprie posizioni, votare contro soldi che vanno alle nostre scuole, contro soldi che vanno alla cultura, ai musei ed ai servizi sociali credo che non sia una scelta positiva per quanto riguarda la cittadinanza".

L’assessore al bilancio Alberto Scarfini ribadisce che la scelta è quella di portare risorse per dare sempre migliori e maggiori servizi alla città, "con un ventaglio ampio di interventi che vanno proprio nella direzione di agire in tutti gli ambiti cittadini, con un’attenzione anche a situazioni emergenziali". Nel corso del consiglio si è discusso anche di alienare uno degli immobili che facevano parte del patrimonio della Solgas Immobili s.r.l., una società voluta dall’amministrazione con lo scopo di incamerare gli immobili della Solgas s.r.l. per agevolarne la vendita.

Una scelta criticata dal Movimento 5 Stelle che oggi torna all’attacco con Stefano Fortuna: "Anziché proteggere i beni immobili di proprietà pubblica, si è preferito creare una società separata per gestire e, ora, svendere pezzi del patrimonio, senza alcuna visione di lungo termine. Il risultato è chiaro a tutti: per sanare un indebitamento che, ironicamente, deriva proprio dalla creazione di questa società e dalla scelta di ignorare la nostra proposta di saldarlo con gli introiti della vendita della Solgas s.r.l., ci troviamo oggi costretti a vendere uno degli immobili che volevamo preservare. Stavolta si tratta di un parcheggio, non uno qualsiasi, ma uno situato nel quartiere Santa Caterina, dove i parcheggi pubblici sono già scarsi, se non inesistenti. Il parcheggio si trova sotto un’area ristrutturata che ha il potenziale per diventa-re un piccolo centro per attività commerciali. Eppure, oggi svendiamo proprio una risorsa che, un domani, potrebbe rivelarsi fondamentale per valorizzare e far crescere l’intera area. Non è tutto: proprio lì accanto si trova la sala conferenze Rita Levi Montalcini, una struttura da cento posti, di proprietà comunale, ben attrezzata ma sottoutilizzata e sconosciuta a molti. Vendere i parcheggi necessari per incentivare l’utilizzo di questa sala non farà che limitare ulteriormente le sue potenzialità future. Dov’è la logica in tutto ciò?".