Incontro con lo scrittore Melchiorre

Mercoledì 22 marzo noi ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Monte Urano, nell’ambito del progetto ‘Incontro con l’Autore’, abbiamo avuto il piacere di parlare con Roberto Melchiorre, insegnante di lettere e scrittore di molti libri tra cui ‘Il ragazzo di Capaci’. Pietro, il protagonista di questo romanzo letto a scuola, in cui si mescolano l’invenzione letteraria e la ricostruzione storica, è un ragazzo abbandonato dai genitori, curioso, che non smette mai di fare domande. Aiutato da Rosa e dal maestro di Montelepre, si informa su ciò che sta accadendo nella cittadina di Capaci, sulla morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, venendo così a conoscenza della lotta di uomini onesti e coraggiosi contro la mafia. Melchiorre ci ha raccontato che questo libro non gli è stato commissionato, ma è stato lui a proporre all’editore di scriverlo per raccontare chiaramente la criminalità organizzata a noi ragazzi, in modo da coinvolgerci, a differenza di quanto avviene nelle commemorazioni dedicate a questo tema, distanti dai nostri interessi. L’autore ha inoltre ammesso di aver rappresentato il suo vecchio insegnante nel maestro di Montelepre, portando così nel romanzo una parte della sua vita e gli insegnamenti ricevuti, come quello di studiare perché la cultura è uno strumento di lotta formidabile per sconfiggere le mafie.

Classe III B