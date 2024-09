La Fermana cerca riscatto, l’Atletico mette Scimia nel motore

Ultimi ritocchi per la Fermana in vista della delicata trasferta in terra ascolana. Per i gialloblù di mister Dario Bolzan l’occasione di riscatto dopo il ko di misura, al termine di un match decisamente equilibrato, contro l’Ancona. Sarà il terzo derby consecutivo in questo avvio di stagione molto "marchigiano" per Karkalis e compagni che hanno preparato l’intera settimana sul sintetico per adattarsi al fondo che troveranno domani ad Ascoli Piceno contro un Atletico Ascoli che ha aggiunto alla rosa, l’ex Samb e Notaresco Scimia proprio nelle ultime ore. Mister Bolzan ha diverse possibili scelte di uomini di fare, tutte nell’ottica del 4-3-3 su cui si sta lavorando ininterrottamente da inizio preparazione. Le solide certezze sono al momento nell’asse centrale con la coppia difensiva Tafa-Karkalis inamovibile, insieme a capitan Romizi in mediana e Bianchimano davanti. Intorno le rotazioni sono possibili. In difesa ad esempio potrebbe andare a ricomporsi la coppia di esterni della seconda parte della gara contro l’Ancona ovvero con Polanco sull’out di sinistra (buono il suo ingresso domenica) con Casucci spostato sull’out di destra in luogo di Diouane che potrebbe osservare un turno di stop in panchina. In mediana, considerando che il 2006 Mavrommatis sembra confermatissimo come mezzala destra (alternativa 2006 Granatelli nel ruolo), a sinistra scalpita invece Fontana che potrebbe insidiare la titolarità di Valsecchi. Le due volte che è subentrato, il centrocampista italo-venezuelano ha fatto molto bene, entrando anche nell’azione del gol vittoria a Recanati. Davanti oltre a Bianchimano in mezzo, l’altro sicuro del posto è Ferretti mentre Sardo nei primi giorni della settimana ha lavorato a parte per un colpo subito domenica scorsa. Ecco dunque che Riccardo Pinzi potrebbe trovare una maglia da titolare, se fosse però confermata la scelta del 2005 Polanco in difesa. Tutte valutazioni da fare per Dario Bolzan che ha continuato a lavorare molto sull’intensità, sull’adattamento al fondo sintetico ma anche sul recupero palla avanzato e la trasformazione dell’azione da difensiva in offensiva con la massima rapidità. Per cementare ancora di più il gruppo nella serata di giovedì squadra, staff e società si sono ritrovati a Lido di Fermo per una pizzata tutti insieme presso la Pizzeria Alberto Farina, presente anche l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini insieme alla dirigenza gialloblù. Intanto Casa Fermana è aperta anche oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per acquistare i tagliandi in vista del match di domenica, senza dimenticare che i botteghini dello stadio sono chiusi nel giorno della gara che sarà diretta dal signor Andrea Scarano della sezione di Seregno.

Roberto Cruciani