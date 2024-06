L’estate fermana tra mare e divertimento: "Priorità a sicurezza, ambiente e accessibilità"

L’estate è bella quando è anche sicura. Dietro il divertimento, la vita in spiaggia, il caldo e il tempo libero c’è un lavoro di pulizia e di attenzione che vede impegnati tanti soggetti senza i quali non si potrebbe star tranquilli. Ogni anno l’assessore al turismo Annalisa Cerretani inaugura la stagione balneare con tutti loro, in un locale della costa. Stavolta tocca a Baja do sol, a Lido San Tommaso, un villaggio e un residence affacciato sul mare: "Abbiamo una ventina tra campeggi e villaggi, tanti stabilimenti balneari, la costa è viva e servita anche sulla spiaggia libera, dove tutto deve essere pulito e sicuro. Siamo molto attenti all’ambiente e all’accoglienza, oltre che all’accessibilità che da 3 anni cerchiamo particolarmente". Proprio all’insegna della accessibilità il comune ha partecipato e vinto bandi per la realizzazione di passerelle a servizio della spiaggia ma anche per sostenere l’informazione turistica e per garantire il summer bus tutta l’estate: "Da parte nostra investiamo nel cofinanziamento di questi progetti la tassa di soggiorno, aggiunge l’assessore, perché crediamo fortemente nella sinergia e nei progetti condivisi". Il summer bus circolerà per il mercoledì dedicato alle famiglie, con il teatro per ragazzi in centro, e per tutti gli aventi, dalla Cavalcata alle hostarie fino al concerto di Manu Chao o la notte bianca, per portare i visitatori direttamente dalla spiaggia al centro storico. Il turismo fa il paio con l’ambiente, l’assessore Alessandro Ciarrocchi interviene nel giorno in cui è concretamente arrivata la bandiera blu: "Un risultato che richiede un impegno sempre più forte e noi da 9 anni ce la facciamo sempre. A questa si è aggiunta la bandiera gialla per le piste ciclabili, anche in forza del ponte a Marina Palmense, e intanto continuiamo in questo lavoro sulle spiagge". Ciarrocchi anticipa che il 30 giugno per festeggiare la duplice bandiera e il collegamento con Porto San Giorgio ci sarà una passeggiata in bici da Marina Palmense verso nord, in sinergia tra i due comuni. La sicurezza passa per il senso di responsabilità di tutti, lo raccomanda il comandante della Capitaneria di porto Angelo Picone che spiega come l’idea di sicurezza debba essere chiara per tutti: "Servono informazioni corrette per la sicurezza che passa da numerosi aspetti, a partire dal rispetto della fascia di balneazione che va delimitata sui 300 metri. Abbiamo sollecitato il potenziamento della presenza dei bagnini anche all’ora di pranzo e la sistemazione di una postazione ogni 150 metri di arenile".

La capitaneria ricorda che il numero di emergenza in mare è il 1530, alla presenza dei bagnini ha lavorato Cristiano Gasparretti che spiega come dal 2020 le postazioni di salvataggio siamo passate da dieci a sedici, con 900 metri in più presidiati: "Siamo presenti dal 1 luglio al 31 agosto, abbiamo da poco svolto gli esami per i nuovi bagnini e in totale siamo a 104 ragazzi assunti, dai 16 anni in poi, l’integrazione alla pausa pranzo ha richiesto 30 unità in più, è una bellissima esperienza per la vita con un bagaglio di responsabilità e di crescita che poi serve". La parte informativa è curata da Turis Marche, con Andrea Marsili che spiega: "Continua l’ampliamento degli orari e dei periodi di apertura, nonché dei servizi offerti dagli Uffici turistici presenti lungo la costa, per informare e promuovere eventi, organizzare le "agende di vacanza" per i turisti che hanno scelto Fermo. Nei mesi di luglio e agosto garantiamo l’orario continuato anche per le esigenze di carattere emergenziale, quando è necessario utilizzare la fonica per comunicazioni importanti, come lo smarrimento di bambini, i parcheggi in divieto di sosta o altro".

Angelica Malvatani