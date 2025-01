L’Ite ‘Mattei’ presenta il nuovo corso ‘Code and Business’

L’Ite ‘E.Mattei’ di Amandola presenta il nuovissimo corso quadriennale ‘Code and Business’; la novità verrà annunciata oggi alle 16,30 presso l’istituto. A partire dal prossimo anno scolastico 2025-2026, l’Ite di Amandola, già risultato primo tra gli istituti delle Marche per risultati universitari e tasso di occupazione dei propri studenti diplomati (classifica Eduscopio), amplia la propria offerta formativa con un’importante novità: la sperimentazione di un corso quadriennale denominato ‘Code and Business’.

Questo percorso è pensato per offrire agli studenti competenze all’avanguardia nel campo della programmazione informatica e della gestione aziendale, in linea con le esigenze del mercato del lavoro contemporaneo. Il corso si articola su un modello (4+2) con percorsi quadriennali sperimentali e biennali Its, volti a rafforzare le competenze professionali e favorire il raccordo con il mondo del lavoro e l’istruzione terziaria.

Il programma prevede progettazione didattica innovativa, laboratori, potenziamento discipline Stem, internazionalizzazione e coinvolge scuole, Its, università e imprese per rispondere ai fabbisogni territoriali.