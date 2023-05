Manuscia Del Rosso in nomination

L’attrice elpidiense Manuscia Del Rosso non ha alcuna intenzione di fermarsi: dopo le vittorie dello scorso anno come attrice al Ciak Film Festival di Roma, nelle categorie "nuovo volto del cinema" e "nuovo talento" quest’anno ha ottenuto la nomination per vincere il premio per la miglior autobiografia. Proprio alcuni mesi fa, infatti, l’attrice si era cimentata nella scrittura di "Manu in 100 pagine", pubblicato lo scorso dicembre. Un’autobiografia che scava nel profondo della vita di una personalità forte, dall’infanzia fino al presente, in modo semplice e diretto. Il contributo nella prefazione di Claudio Lippi, Stefano Jurgens e Alessandro Lopez, tra gli altri, dona al libro un tocco in più, certificando come il cammino di Manuscia stia crescendo vistosamente, permettendole di ricavarsi uno spazio nel mondo del cinema. "Sono stata invitata già altre volte al festival del cinema per il mio ruolo d’attrice, quest’anno dopo le recensioni sul libro hanno deciso per la mia candidatura anche nella categoria legata alle autobiografie e ciò mi fa molto piacere – spiega l’attrice – scrivere un libro è un’esperienza unica, che fa crescere e che dà consapevolezza, sono troppo contenta che la mia storia sia stata apprezzata da critici, produttori e attori, ritenendola pronta per ricevere un premio simile. Incrocio le dita e mi godo il momento". Nei due giorni del festival, il 10 e l’11 giugno, l’attrice elpidiense presenterà a livello nazionale il suo libro, un’occasione unica e davvero importante vista anche la presenza in platea di attori, produttori e personaggi famosi del cinema italiano.