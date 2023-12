Non si vedeva in giro: Michele Lattanzio trovato morto a casa

Porto Sant’Elpidio, 5 dicembre 2023 – Era poco prima di mezzogiorno, ieri, quando i vigili del fuoco di Fermo e la Croce Verde sono stati allertati per intervenire per un’apertura porta, in un appartamento di via Faleria, al ‘ferro di cavallo’ perché il proprietario (viveva da solo) da due giorni non si era visto, né aveva risposto al telefono o al campanello. Forzata la porta, i soccorritori hanno la triste scoperta: il 74enne, Michele Lattanzio, di origini milanesi, era deceduto a causa di un malore che si è rivelato fatale. A preoccuparsi erano stati i vicini ma anche la signora delle pulizie, oltre che i familiari e, ieri, visto il perdurare dell’insolito silenzio, sono stati allertati i soccorsi.

Pare che il 74enne fosse il proprietario dell’appartamento dove trascorreva una buona parte dell’anno, soprattutto nella bella stagione mentre, verso l’inverno, riprendeva la strada di casa e se ne tornava in quel di Milano. Una consuetudine che andava avanti da anni e in molti, alla Faleriense, erano soliti vederlo passeggiare in giro per il quartiere. Sul posto, ieri mattina, anche i carabinieri per gli accertamenti di rito ma, fin da subito, non c’erano particolari dubbi sul fatto che il decesso fosse avvenuto per cause naturali.