Minacce, soprusi e aggressioni. Ex moglie ammonita dal questore

Nonostante fosse divorziata, continuava a perseguitare il marito e ad avere atteggiamenti violenti nei suoi confronti, fino a ad arrivare a spaccargli una bottiglia in testa. Per questo motivo la Divisione anticrimine della polizia di Fermo, dopo una veloce indagine nei confronti di una 60enne di Santa Vittoria in Matenano, ha fatto scattare l’ammonimento del questore. I poliziotti venuti a conoscenza di una situazione di violenza domestica nei confronti dell’ex marito, hanno svolto una rapida istruttoria, hanno analizzato la documentazione prodotta dall’uomo, constatando che il comportamento della donna nei suoi confronti, nel corso degli anni, era diventato sempre più aggressivo, sia psicologicamente sia fisicamente. Nonostante i due avessero divorziato, l’ex marito aveva comunque permesso alla donna di restare a vivere nell’abitazione familiare, ma lei aveva continuato con i suoi atteggiamenti violenti. In un’occasione l’aveva addirittura colpito con una bottiglia di vetro provocandogli una ferita alla testa. La 60enne gestiva anche la situazione economica dell’ex marito, ne monitorava ossessivamente gli spostamenti, impedendogli di parlare con qualsiasi altra donna.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, che ha costretto l’uomo a rivolgersi alla polizia, si è verificato nei primi giorni del mese di aprile quando, al culmine dell’ennesima lite, la donna ha sottratto il telefono cellulare e la carta bancomat all’uomo, allontanandosi da casa. Gli uomini della divisione anticrimine hanno svolto quindi gli accertamenti, approfondendo quanto dichiarato dall’ex marito, e il questore di Fermo ha emesso il provvedimento di ammonimento nei confronti della donna. La vittima, come previsto dalle linee guida, è stata convocata in questura e informata della presenza di centri antiviolenza presenti sul territorio provinciale e di tutte le forme di tutela previste per chi subisce episodi di violenza di genere. La 60enne ammonita è stata invece informata della possibilità di rivolgersi a titolo gratuito ai servizi sociali o a centri specializzati presenti sul territorio, per intraprendere un percorso di recupero. Alla donna, inoltre, è stato notificato che nel caso di violazione del provvedimento il procedimento penale sarebbe stato instaurato d’ufficio nei suoi confronti.

Fabio Castori