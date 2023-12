E’ morta Daniela Perticarà, sempre al fianco degli anziani

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 23 dicembre 2023 – Una carica e un dinamismo travolgente, un entusiasmo contagioso, attenta alle esigenze della terza età che era la sua ‘missione’ da quando, seguendo le orme del padre Luigi (storico presidente provinciale dei centri sociali anziani del Fermano) si era avvicinata a quel mondo, fino a essere eletta per due volte presidente nazionale di Mondo Sociale Aps: Daniela Perticarà era tutto questo, ma anche altro considerato il suo lavoro in Rai, la sua passione per il mondo dell’arte e dello spettacolo.

Perciò, ieri, la notizia della sua scomparsa, a soli 47 anni (oggi sarebbe stato il suo compleanno), è stata accolta con profonda tristezza, a partire dai centri anziani (quelli elpidiensi in primis) e dagli associati che hanno avuto l’onore di conoscere questa donna minuta ma forte, di apprezzarla per il suo impegno a loro favore, di stimarla per la capacità di inseguire i suoi obiettivi con caparbietà e sempre con il sorriso.

Lo stesso atteggiamento con cui Daniela ha combattuto quel male che l’ha aggredita, senza mai trascurare i suoi ‘vecchietti’ cui era legata da un affetto sincero. Nel periodo Covid e nel post Covid, aveva sollecitato le istituzioni a sostenere gli anziani che avevano risentito del lungo periodo di clausura forzata in casa; aveva proposto la riattivazione del ‘telefono amico’ con cui Mondo Sociale manteneva un prezioso legame con gli utenti. Tanti i progetti ancora da attuare, ma la malattia si è rivelata troppo agguerrita e, ieri, Daniela ha perso la sua battaglia.

Numerose le espressioni di cordoglio, a partire dai centri anziani che hanno perso un importante punto di riferimento e che domani saranno presenti in massa alle esequie (ore 15, chiesa SS Annunziata) e si stringeranno al padre Luigi, alla sorella Loredana e ai familiari. "Ho conosciuto tanta gente nei miei 10 anni da sindaco – il saluto dell’ex sindaco, Nazareno Franchellucci – ma fatico a pensarne una che incarnasse talento, passione e amore per la città, dedizione nell’attività sociale al servizio del prossimo come era Daniela".

"Partecipo con grande commozione alla perdita di Daniela Perticarà – il cordoglio del sindaco Massimiliano Ciarpella – donna solare, intelligente, sensibile, attenta agli altri che ha dato tanto alla città e all’associazionismo con una presenza attiva e appassionata".

"È un grande dolore apprendere della scomparsa di Daniela – scrive il senatore Verducci – Ho conosciuto in questi anni le sue battaglie portate avanti con grande determinazione. Mi stringo con forza ai familiari".