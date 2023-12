Era morto da due giorni stroncato da un malore

Lo trovano senza vita in casa, colpito da un malore improvviso. Il fratello dell’uomo non riuscendo a contattarlo da un paio di giorni, ieri intorno alle 16 si è recato a casa del congiunto residente in via Sibillini a Monte Vidon Corrado, ma non riuscendo ad ottenere risposta, ha contattato i carabinieri e i volontari della Misericordia di Montegiorgio, e dopo qualche tentativo andato a vuoto sono riusciti ad entrare nell’abitazione. Le ricerche sono state brevi, l’uomo di 74 anni è stato trovato a terra senza vita al piano terra, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di un decesso naturale causato da un malore improvviso che purtroppo è risultato fatale. L’uomo viveva in compagnia della moglie nella stessa abitazione, ma la donna da qualche tempo soffriva di alcuni disturbi che la limitano. Una tragedia che ha scosso la piccola comunità.