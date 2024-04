Morta Isabella Paolino, neurologa ricca di umanità

Fermo, 12 aprile 2024 – Il mondo medico civitanovese e fermano in lutto per la prematura scomparsa della dottoressa Isabella Paolino, moglie del noto ortopedico Federico Fofi e neurologa dell’ospedale di Fermo. Si è spenta a 48 anni dopo una lunga malattia una donna straordinaria per professionalità e umanità. Si era laureata in Medicina nel 2003, sei anni dopo la specializzazione in Neurologia, al Murri di Fermo era il braccio destro del primario Patrizio Cardinali ed aveva saputo diventare un punto di riferimento importante, responsabile del centro cefalee, sempre attiva e attenta alle persone, più che ai pazienti. Da qualche tempo era anche presidente regionale dell’associazione Psicogeriatria.

Isabella Paolino ha lavorato finché ha potuto, al fianco del primario che di lei aveva una stima immensa e che ieri ha parlato di "un giorno devastante, per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne le doti di medico e di donna, di mamma e moglie dolcissima".

Enorme il cordoglio a Civitanova, tutta la città si è stretta attorno al marito Federico Fofi, collega medico, compagno di una vita, ai figli Giulio e Giuseppe, al babbo Giuseppe, la mamma Mimma e la sorella Maria Rita. I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Caterina a Fermo. Sui social non si contano i messaggi che ne ricordano proprio quel sorriso, la bellezza e l’eleganza di una donna che ha saputo farsi spazio nel mondo con intelligenza. C’è chi la ricorda piccola, quando diceva già di voler fare il medico, chi ne rammenta il patrimonio di generosità, la gentilezza che è oggi dote assai rara.

