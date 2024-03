Giallo a Fermo: ragazzo di 16 anni trovato morto di fronte al portone sotto casa

Grottazzolina (Fermo), 19 Marzo 2024 – Allarme questa mattina in via Mazzini a Grottazzolina, un uomo residente in via Mazzini intorno alle 7 è uscito di casa per alcune mansioni e si accorge del corpo di un ragazzo accasciato vicino al portone di casa. Quando si avvicina si accorge che non è cosciente e lancia l’allarme.

Sul posto sono accorsi i volontari della Misericordia e la Potes di Montegiorgio, ma quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro constatare il decesso del giovane. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Fermo, per avviare le indagini.

Il ragazzo di 16 anni italiano viveva con la famiglia nell’appartamento di via Mazzini, quello che è accaduto è ancora al vaglio dei militari, ma in pochi minuti la notizia ha fatto il giro del paese creando un profondo senso di dolore e tristezza.

Il sindaco Alberto Antognozzi, si è recato sul posto e si è messo a disposizione delle autorità per agevolare le operazioni, ma il suo premo pensiero è il senso di cordoglio rivolto alla famiglia.