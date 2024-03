Gionatan Vittori morto a 16 anni dopo il volo dal balcone: paese sotto choc

Grottazzolina (Fermo), 20 marzo 2024 – Ieri mattina una tragedia ha scosso tutta la comunità di Grottazzolina, piombata improvvisamente nel dolore. Si è spento ieri a soli 16 anni Gionatan Vittori, in seguito ai traumi riportati da una caduta dal terrazzo della sua abitazione sita in via Mazzini nel centro storico, a poche decine di metri dal municipio del paese.

Erano circa le 7 di ieri quando uscendo di casa dalla sua abitazione in via Mazzini, un giovane uomo ha notato il corpo a terra di un ragazzo, si è avvicinato ha notato che non era cosciente e ha chiesto aiuto. Sul posto sono accorsi immediatamente i vicini, alcuni muratori che stavano iniziando a lavorare nei cantieri posti vicino al luogo del ritrovamento, i genitori del ragazzo che sono sopraggiunti, infatti, il ragazzo era a terra praticamente di fronte al portone di casa.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, in pochi minuti sono giunti i volontari della Misericordia e i sanitari della Potes di Montegiorgio, oltre ai carabinieri della Compagnia di Fermo, purtroppo però per il 16enne non c’era nulla da fare, era deceduto sul posto in seguito a traumi riportati nella caduta.

La salma del giovane è stata trasferita all’ospedale di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per effettuare i controlli del caso, i carabinieri stanno acquisendo testimonianze; sembra che sul tetto sia stato trovato il telefonino del ragazzo. Forse stava facendo delle foto? Quello che resta è solo una tragedia, il dolore straziante che solo la perdita di una giovane vita lascia in chi resta.

In poche ore in tutto il centro storico di Grottazzolina è piombato in un silenzio irreale, quasi a testimoniare quel profondo dolore condiviso da tutti. La famiglia di Gionatan Vittori, i genitori e i fratelli, sono molto conosciuti in paese e vicini alle attività della parrocchia. Gionatan inoltre era un giocatore della Lka Yuasa, settore giovanile della Yuasa Battery e M&G scuola pallavolo, anzi Gionatan proprio in questi giorni con alcuni amici stava pensando di organizzare una squadra per un torneo estivo di calcio a 5.

I siti ufficiali della società di volley sono stati messi a lutto ed è stato annunciato che tutte le attività del settore giovanile sono state momentaneamente sospese. Tanti i commenti sui canali social: ‘Un abbraccio ai genitori’; ‘Un altro angelo in cielo’; ‘Oggi doveva essere un giorno di festa – si legge sul profilo della M&G scuola pallavolo - e invece ci siamo svegliati con una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Un nostro giovane talento del settore giovanile è venuto improvvisamente a mancare, e siamo devastati. Impossibile trovare parole per descrivere una tragedia simile, rimane solo il silenzio. La società, in tutte le sue componenti, è vicina alla famiglia".